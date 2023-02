Wolfsburg. Im Vorsfelder Gewerbegebiet sind am Wochenende Einbrecher aktiv gewesen. Sie stahlen Geld und Werkzeug. Wolfsburgs Polizei bittet um Hinweise.

Die Wolfsburger Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu zwei Firmen-Einbrüchen in Vorsfelde. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Einbrüche in Wolfsburger Firmen – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag sind Unbekannte in zwei Firmengebäude in Vorsfelde eingebrochen. Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, stahlen die Täter Bargeld und Werkzeug.

Ein Mitarbeiter einer Firma im Karl-Ferdinand-Braun-Ring im Vorsfelder Gewerbegebiet verständigte am frühen Samstagnachmittag die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in die Firma eingebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den rückwärtigen Bereich zu dem Gebäude und schlugen ein Fenster ein.

In dem Gebäude durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Werkstattbereiche nach Diebesgut. Nachdem die Täter einen geringen Bargeldbetrag fanden, verließen sie das Gebäude und entkamen unerkannt. Der Einbruch geschah laut Polizei zwischen 19 und 14 Uhr.

Etwa eine Stunde später bemerkte der Mitarbeiter einer Firma im Heinrichswinkel einen Einbruch in das Firmengebäude. Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In dem Gebäude wurden einige Türen und Schränke aufgebrochen und Bargeld sowie Handys und Werkzeug gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten geben können, sollen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

Westhagen: Sprinter aufgebrochen, Werkzeug gestohlen

In Westhagen wiederum haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen Mercedes Sprinter aufgebrochen. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz in der Halberstädter Straße. Die Täter stahlen darin abgelegtes Werkzeug, berichtet die Polizei.

Sonntags gegen 13 Uhr stellte der Nutzer des Sprinters fest, dass eine Schiebetür aufgebrochen worden war. „Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass ein Trennschleifer und ein Bohrhammer aus dem Laderaum fehlten“, heißt es.

Auch in diesem Fall bittet die Wolfsburger Polizei um Hinweise – telefonisch unter (05361) 46460.

