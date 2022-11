Wolfsburg. Die Ecke in der Stadtbibliothek Wolfsburg soll zum Austausch und Kontakteknüpfen einladen. Zugleich erfüllt sie noch einen anderen Zweck.

Die Willkommensecke für Geflüchtete wurde in der Stadtbibliothek Wolfsburg eröffnet. Dabei waren (von links) Inna Meshchyshena, Kevin Butler, Serhiy Orzhekhovskyi, Inna Günther, Björn Bertram, Birgit Rabofski und Sozialdezernentin Iris Bothe.

Stadtbibliothek Willkommensecke für Geflüchtete in Wolfsburg eröffnet

Neues Angebot im Alvar-Aalto-Kulturhaus: Mit einer Willkommensecke im Bereich der Familienbibliothek schafft die Wolfsburger Stadtbibliothek „einen wichtigen sozialen Wohlfühlort, der zum Austausch und zum Kontakteknüpfen einlädt“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Gefördert wird die Willkommensecke durch das Projekt „Räume schaffen“ der VGH-Stiftung, die Bibliotheken in Niedersachsen und Bremen darin unterstützt, Willkommensbereiche für Geflüchtete einzurichten.

Nach der Eröffnung in der vergangenen Woche fand sogleich ein deutsch-ukrainisches Bilderbuchkino mit dem Titel „Wir zwei gehören zusammen – eine Freundschaftsgeschichte im Wandel der Jahreszeiten“ in der Familienbibliothek statt. Während die Kinder im Anschluss an das Bilderbuchkino mit Laubblättern kreativ wurden, konnten die Eltern das neue Medienangebot kennenlernen.

