Schlägerei beim Wolfsburger Bahnhof – Zeugen gesucht

Zu einer Schlägerei kam es in Wolfsburg am Bahnhof am Donnerstag, 3. November, gegen 17.30 Uhr. Ein Zeuge habe die körperliche Auseinandersetzung auf der Grünfläche neben der Markthalle gemeldet, so die Polizei.



Als die Polizei eintraf hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt, heißt es. Es haben jedoch Hinweise darauf gegeben, dass beteiligte Personen, sich am ZOB aufhielten. Die Polizei traf laut eigenen Angaben auf zwei beschriebene männliche Personen, von denen eine Person leichte Verletzungen aufwies.

Die Polizei sucht Zeugen der Schlägerei am Wolfsburger Bahnhofsvorplatz

Eine der Personen habe angegeben, dass es zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz eine Auseinandersetzung gegeben haben soll, in die sie involviert waren. Aufgrund starker Verständigungsschwierigkeiten sei die Situation weitestgehend unklar geblieben.

Die Ermittler bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich bei den Beamten auf der Polizeiwache zu melden.

red

