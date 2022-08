Wolfsburg: Mehrere Veranstaltungen wegen Unwetter abgesagt

Wolfsburg. Das Unwetter in Wolfsburg überschwemmte am Ufer des Allersees mehrere Wege. Das Open-Air-Kino musste die geplante Vorstellung am Freitagabend absagen.

Der Starkregen in Wolfsburg sorgt für überflutete mehrere Straßen und Keller.

Überflutete Straßen in Vorsfelde

Überflutete Meinstraße Straßen in Vorsfelde

Am Freitagabend sorgte ein Unwetter in Wolfsburg für die Überflutung von Straßen und Kellern. Besonders in Vorsfelde überschwemmte der Starkregen mehrere Straßen, wie die Meinstraße zum Beispiel.

Einige Veranstalter mussten auch geplante Shows absagen. Wegen Starkregen konnte das Open-Air-Kino am Allersee den Film „After Love“ nicht zeigen. Starker Wind hatte Zäune, die das Veranstaltungsgelände umgaben, teilweise umgeworfen. Auf Fotos ist zu sehen, dass der Platz stellenweise unter Wasser ist.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere Imbisswagen stehen im Wasser am Allersee in Wolfsburg. Foto: Frank Hitzschke

Auch in der Autostadt fand die Show von Bernhard Hoëcker am Freitagabend wegen des schlechten Wetters nicht statt. Wer Karten hat, darf diese für die Show von Wigald Boning und Bernhard Hoëcker am 27.08. um 15 Uhr verwenden. Ansonsten kann eine Erstattung für die Tickets angefragt werden.

Weitere Nachrichten aus Wolfsburg lesen Sie hier:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de