In Wolfsburg steigt bald die Internationale Sommerbühne

Wolfsburg. Im Barockgarten von Schloss Wolfsburg findet an vier Tagen die Internationale Sommerbühne statt – dieses Mal wieder vor mehr Publikum.

Ende Juni richten das M2K und die Italienische Konsularagentur an Schloss Wolfsburg die Internationale Sommerbühne aus. Im vergangenen Jahr waren Christian Meringolo und seine Band im Barockgarten zu Gast.

Der Wolfsburger Veranstaltungskalender ist nach Jahren coronabedingter Leerstellen wieder gut gefüllt. Bevor ab Juli Helge Schneider, Kurt Krömer und weitere Stars in der Autostadt auftreten, steigt in Alt-Wolfsburg im Juni die Internationale Sommerbühne.

Von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, finden Konzerte im Barockgarten von Schloss Wolfsburg statt. „Mit vier Festivalabenden sind wir fast schon wieder auf dem Stand von 2019“, berichtete Monika Kiekenap-Wilhelm am Mittwoch dem Kulturausschuss.

Die Leiterin des städtischen Instituts M2K, in dem die Historischen Museen, das Kulturwerk und die Kreativwerkstätten zusammengeschlossen sind, kündigte an, dass die Veranstaltungen wieder bei freiem Eintritt steigen.

Internationale Sommerbühne mit Konzerten an Schloss Wolfsburg

Außerdem wird es mehr Plätze geben als im vergangenen Jahr. Konnten die Künstler 2021 nur vor maximal 100 Zuschauern auftreten, werden dieses Mal doppelt so viele Menschen zu den Vorstellungen zugelassen.

Im vergangenen Jahr füllte die Internationale Sommerbühne im Juni lediglich ein Wochenende: Am 25. und 26. Juni trat das Trio Cuba Vista auf, und der musikalische Allrounder Christian Meringolo und seine Band vermittelten im Wolfsburger Barockgarten ein Gefühl von Italien-Urlaub. Im Herbst verwandelte das Theater Anu den Schlosspark dann in einen Irrgarten. Auch in diesem Jahr kooperiert das M2K bei der Organisation der Sommerbühne mit der Italienischen Konsularagentur und ihrem Kulturbüro.

Der Eintritt ist bei der Internationalen Sommerbühne frei

Das Programm für die Internationale Sommerbühne will die Stadt Wolfsburg Anfang Juni vorstellen. Danach können Karten per E-Mail vorbestellt werden.

„Gemeinsam mit unseren Besuchern gehen wir auf eine Reise durch Europa in die Welt, um dann wieder im schönen Wolfsburg anzukommen“, kündigte Kiekenap-Wilhelm dem Kulturausschuss an. Von Donnerstag bis Samstag fänden normale Konzertabende statt. Der Sonntag wird zusammen mit der Städtischen Musikschule gestaltet – inklusive einer Neuauflage von „Kita singt“ und einem Lehrerkonzert am Abend.

