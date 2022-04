Täter stehlen 50.000 Euro teures Auto in Wolfsburg

Wolfsburg. Der Wagen verschwand in der Nacht zu Donnerstag – der Besitzer hatte das Auto auf seinem Grundstück in Nordsteimke geparkt.

Unbekannte hatten es in der Nacht zu Donnerstag auf einen Mercedes Benz in Nordsteimke abgesehen. (Symbolbild)

Einen schwarzen Mercedes-Benz GLE 350 4Matic haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Wassertappen im Wolfsburger Ortsteil Nordsteimke gestohlen. Der fünf Jahre alte Wagen verschwand laut Wolfsburgs Polizei zwischen Mittwochmitternacht und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, vom Grundstück des rechtmäßigen Besitzers.

Der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung geahndet werden konnte.

Der Zeuge beobachtete am Mittwochmittag, wie gegen 12.45 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem blauen Golf in der Marktstraße einen am Fahrbahnrand parkenden Ford touchierte. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher seinen Wagen in eine Parkbucht und verschwand in einer dort befindlichen Bankfiliale.

Als der 62-Jährige wieder aus der Bank kam, wurde er von dem Zeugen angesprochen, worauf er seine Beteiligung am Verkehrsunfall leugnete. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,89 Promille fest. Er wird sich demnächst vor Gericht wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten müssen.

red

