Als eine von bundesweit 13 Kommunen hat Wolfsburg 2019 den Zuschlag in der ersten Welle bekommen. Ziel des Modellprojektes ist es, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. (Symbolfoto)

Smart City Digitalisierung in Wolfsburg – Digi-Week vom 5. bis 10. Juli

Unter dem Motto „Willkommen zurück in der Smart City“ plant die Stadt Wolfsburg eine DigiWeek im Zeitraum vom 5. bis 10. Juli. Höhepunkte der Woche sind ein Smart-City-Kongress und ein großes Event in Wolfsburg zu den Themen Digitalisierung und Smart City, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Anregungen der Bürger sind gefragt

„Mit der Digi-Week ermöglichen wir nicht nur den Austausch im Expertinnen- und Expertenkreis zum Thema Digitalisierung, sondern machen diese gleichzeitig für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit wichtigen Partnern der Stadtgesellschaft nach langer Zeit wieder ein Angebot bei uns in Wolfsburg bieten können, um zu diesem wichtigen Thema ins Gespräch zu kommen“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann zitiert. Der Smart-City-Kongress soll einen abwechslungsreichen Programm-Mix aus unterschiedlichen Formaten wie Impulsvorträgen, Paneldiskussionen und Break-out-Sessions sowie genügend Zeit zum gegenseitigen Vernetzen bieten.

Mit einem öffentlichen Event soll außerdem die Digitalisierung durch Veranstaltungen im Wolfsburger Stadtgebiet spürbar gemacht werden. Hierfür soll es spannende Angebote zum Informieren und Ausprobieren geben. Für die Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen mit in die Entwicklung hin zu einer Smart City einfließen zu lassen. „Die digitale Zukunft findet in Wolfsburg statt. Daran hat auch Volkswagen einen wichtigen Anteil. Daher freue ich mich, dass mit der Digi-Week nun eine innovative Plattform geschaffen wird, um digitale und smarte Projekte aus Wolfsburg zu präsentieren und so den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen“, sagt Gunnar Kilian, Personalvorstand der Volkswagen AG.

Ziel: Nachhaltige Stadtentwicklung

Für die Stadt Wolfsburg sei die Digi-Week ein wichtiger Anlass, um eine Woche im Zeichen der Digitalisierung zu gestalten und dieses Thema für jeden zugänglich und erlebbar zu machen. Mit innovativen Ideen hat sich die Stadt Wolfsburg für das Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW beworben und überzeugt. Als eine von bundesweit 13 Kommunen hat Wolfsburg 2019 den Zuschlag in der ersten Welle bekommen. Ziel des Modellprojektes ist es, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Dabei stehen Projekte im Mittelpunkt, die durch den Einsatz digitaler Technologien Mehrwerte für die Bürger schaffen.

