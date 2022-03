Umfrage zur Zukunft der Bäder in Wolfsburg

Umfrage zur Zukunft der Bäder: Was zeichnet die Bäderlandschaft in Wolfsburg besonders aus und was könnte sie in Zukunft bereichern? Zwei Fragen, die sich an Wolfsburgerinnen und Wolfsburger jeden Alters richten, denen die städtischen Frei- und Hallenbäder und das Badeland am Herzen liegen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

„Wir erhoffen uns auf diese Fragen viele Antworten, Ideen und Anstöße, die gezielt bei einem Workshop Ende April in die Diskussion um die zukünftige Ausrichtung der Wolfsburger Bäderlandschaft einfließen sollen“, erläutert Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport.

Es geht um Öffnungszeiten, Preise und Kursangebote

Die Fragen seien bewusst offen gehalten, damit jeder und jede die eigenen Einschätzungen, Wünsche und Vorstellungen frei formulieren kann. Diese könnten von den Öffnungszeiten über die Preisgestaltung und Kursangebote bis hin zur Nutzung der Wasserflächen durch Öffentlichkeit, Schulen und Vereine reichen.

Die eingehenden Antworten sollen systematisch aufbereitet und den Vertretungen aus Politik, Vereinen, Schulen und Betreibern, die am Workshop teilnehmen, für ihren Meinungsbildungsprozess zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Teilnahme am Workshop selbst ist möglich

Neben der Teilnahme an der Online-Befragung können sich Interessierte zusätzlich für die Teilnahme am Planungsworkshop am 28. April bewerben: Die Auswahl der Teilnehmenden findet über ein Losverfahren am Ende des Befragungszeitraums am 15. April statt.

Der Workshop selbst sei zweigeteilt, im ersten Teil soll es Informationen zum aktuellen baulich-technischem Zustand, zur Belegung und Auslastung, zur Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzsituation der Bäder geben. Im zweiten Teil soll auf der Grundlage der vorgestellten Daten ein gemeinsamer Vorschlag zur Ausrichtung der Wolfsburger Bäderlandschaft für die nächsten 20 bis 30 Jahre erarbeitet werden.

Die Teilnahme an der Umfrage ist ab sofort auf www.mein.wolfsburg.de unter dem Reiter Beteiligungen möglich.

