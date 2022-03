Wolfsburg: Wohnmobil und Autos brennen aus – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht brannten insgesamt sechs Fahrzeuge in Wolfsburg aus: zunächst ein Wohnmobil, später fünf Autos im Sachsenring.

Wolfsburg. Am Laagberg standen in der Nacht zu Mittwoch sechs Fahrzeuge zeitversetzt in Brand. Wolfsburgs Polizei gehen von einem Tatzusammenhang aus.