Kein Unterricht an Wolfsburgs Schulen am Donnerstag

Aufgrund der angekündigten Orkanböen fällt der Unterricht an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Wolfsburg am heutigen Donnerstag aus. Das teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Eine Notbetreuung in Schulen werde nur in eingeschränkter Form angeboten. Bei der Betreuung in den Kindertagesstätten sei ebenfalls mit witterungsbedingten Ausfällen zu rechnen. Eltern werden gebeten, möglichst telefonisch erreichbar zu sein und die Notbetreuung nur in dringenden Fällen wahrzunehmen. Geschlossen bleiben zudem alle Außensportanlagen, Das entschied der Geschäftsbereich Sport. Die Wochenmärkte auf dem Hansaplatz und in Westhagen sind abgesagt.

Warnung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Wolfsburg vor Böen zwischen 80 und 110 km/h. In Schauernähe und exponierten Lagen müsse zeitweise auch mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. Ab Donnerstagabend soll der Sturm langsam abschwächen. Der Wetterdienst warnt konkret: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien

Auch in den meisten anderen Landkreisen und Städten der Region fällt der Schulunterricht am Donnerstag aus. Wochenmärkte und Sportanlagen werden vorsorglich geschlossen. Zugbetreiber wie Enno und Erixx rechnen mit starken Einschränkungen im Bahnverkehr.

mk

