Sturm-Ticker: Schulausfälle und zahlreiche Feuerwehr-Einsätze

Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen der Stärke 12 zieht über Niedersachsen hinweg. Besonders die Küste, die Inseln und das Bergland im Harz trifft das Unwetter mit Orkanstärke. Dort seien laut Deutschem Wetterdienst Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich.

Bereits seit Mittwochabend ab 22 Uhr gilt im ganzen Braunschweiger Land eine amtliche Unwetterwarnung des DWD vor orkanartigen Böen. Es kann dann zu Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 Stundenkilometern kommen. „In der Nacht werden die Windgeschwindigkeiten dann rapide zunehmen“, sagte die Meteorologin. Die Warnung gilt bis Donnerstag, 18 Uhr.

Lesen Sie hier alle Infos zur Sturmlage im Live-Ticker:

Donnerstag

7:02: Zahlreiche Einsätze von Rettungskräften in Niedersachsen

In der Nacht zu Donnerstag hat es laut der Nachrichtenagentur dpa zahlreiche Einsätze der Polizei und Feuerwehr in ganz Niedersachsen gegeben. Allein im Umkreis von Osnabrück verzeichnete die Polizei bis zum frühen Morgen über 130 sturmbedingte Einsätze. Um Oldenburg waren es nach Angaben der Polizei im selben Zeitraum etwa 114 Einsätze.

In Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Mensch nach Angaben der Polizei am frühen Abend leicht verletzt worden, als bei einem Unfall ein Anhänger wegwehte. Bei insgesamt acht Verkehrsunfällen ohne Verletzte im Raum Oldenburg sei es zu einem Sachschaden von rund 95 000 Euro gekommen. Ein Sprecher berichtete zudem von abgedeckten Dächern, Mülltonnen in Schaufenstern sowie fliegenden Dixie-Toiletten und Trampolinen. Verletzte habe es auch hier nicht gegeben.

Durch einen umgestürzten Baum bei Buchholz in der Nordheide war es auf der Bahnstrecke Bremen - Hamburg seit der Nacht zu Umleitungen und Verspätungen gekommen. Größere Schäden gab es nach Angaben der Polizeistellen in Hannover, Braunschweig und Bremen in der Nacht nicht. Die Einsatzkräfte hätten vorwiegend mit umgekippten Bäumen zu tun gehabt.

6:45 Uhr: Sturmschäden an parkenden Autos in Salzgitter

In Salzgitter sind mehrere parkende Autos durch den Sturm beschädigt worden. In Lebenstedt fiel ein Baum auf ein Auto und zerstörte das Dach. Der Baumstamm wurde von der Feuerwehr zerlegt. In Thiede weht der Wind ein Gewächshaus gegen ein parkendes Auto. Ein Nachbar alarmierte die Besitzerin, die dann die Feuerwehr benachrichtige. Bis auf Kratzer blieb das Auto unbeschädigt.

6:44 Uhr: Über 30 Einsätze im Kreis Gifhorn – Stromausfall in Wesendorf

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Gifhorn sind seit Donnerstagmorgen, 1.30 Uhr, im gesamten Landkreis Gifhorn zu über 30 Einsätzen ausgerückt. Die Feuerwehr musste laut Mitteilung umgestürzte Bäume von den Straßen beseitigen. Im Bereich Wesendorf kam es zum Stromausfall, nachdem ein Baum in eine Stromleitung gefallen war. Aktuell kommt es an mehreren Stellen durch umgefallene Bäume zu blockierten Straßen.

6:22 Uhr: Schule fällt auch im Kreis Wolfenbüttel aus

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 fällt der Unterricht am Donnerstag, 17. Februar, an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Wolfenbüttel einschließlich der Stadt Wolfenbüttel aus. Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel mit. Auch der Elm ist gesperrt. Mehr lesen Sie hier.

6:20 Uhr: Schulausfälle in weiten Teilen Niedersachsens

Wegen des Sturmtiefs müssen Schülerinnen und Schüler in einigen Teilen Niedersachsens am Donnerstag nicht in die Schule gehen. Nach Angaben vom frühen Donnerstagmorgen sind Schulen in diesen Kreise betroffen: Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Cuxhaven, Emsland, Diepholz, Friesland, Gifhorn, Goslar, Grafschaft Bentheim, Göttingen, Hameln-Pyrmont, Harburg, Heidekreis, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg/Weser, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Peine, Rotenburg (Wümme), Schaumburg, Stade, Uelzen, Vechta, Wesermarsch, Wittmund, Wolfenbüttel - sowie in den kreisfreien Städten Braunschweig, Emden, Delmenhorst, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven, Wolfsburg und in der Stadt und der Region Hannover.

6:15 Uhr: Eingestürztes Zelt in Wolfenbüttel

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 5.45 Uhr zu einem Einsatz in die Lange Herzogstraße gerufen. Hier war ein Zelt eingestürzt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

5:05 Uhr: Einsätze in Wolfenbüttel

„Um 04:07 Uhr kam es in Wolfenbüttel, am Harztorwall, zu einem Einsatz für die dortige Ortswehr. Mehrere Äste sollten auf der Straße liegen, letztlich befanden sie sich jedoch an einem Parkstreifen und stellten keine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Rund eine halbe Stunde später wurde der Löschzug West, bestehend aus den Ortswehren Fümmelse, Groß Stöckheim, Adersheim und Leinde, alarmiert. An der Autobahn 36, zwischen den Auffahrten West und Süd in Richtung Braunschweig, stürzte ein Baum um. Er blockierte Teile der Fahrbahn. Die Feuerwehr sorgte mit Kettensägen dafür, dass die Berufsverkehr ohne Probleme rollen kann. Mit vor Ort befand sich ein Rettungswagen des DRK Rettungsdienst Wolfenbüttel sowie die Polizei. Verletzt wurde niemand“, teilt die Feuerwehr mit.

Mittwoch

21:30: Schulausfall auch in Helmstedt

Wegen des Sturms bleiben die allgemein- und berufsbildenden Schulen morgen im Kreis Helmstedt geschlossen.

20:58: Der Elm ist für den Straßenverkehr gesperrt

Wegen des schweren Sturms ist der Elm komplett für den Verkehr gesperrt. Weder im Kreis Helmstedt noch im Kreis Wolfenbüttel kann der Höhenzug überquert werden.

20:11: „enno“, „erixx“ und „Metronom“ stellen Betrieb in der Nacht komplett ein

Die Zugbetreiber „enno“, „erixx“ und „Metronom“ erklären in einer Mitteilung, dass der Zugverkehr ab sofort zunächst in stark gedrosselter Geschwindigkeit weiterfährt. Bis kurz nach Mitternacht soll der Betrieb schrittweise eingestellt werden, ehe dann im weiteren Verlauf alle Züge stillstehen. Schon jetzt komme es damit zu starken Verspätungen. Auch morgen müssen sich Bahnpendler auf starke Einschränkungen einstellen. Betroffen sind die Verbindungen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim und Wolfsburg-Gifhorn-Hannover. sowie Hannover-Goslar, Bad Harzburg-Braunschweig-Uelzen.

19:27: Auch Gifhorn und Salzgitter erklären: Kein Schulunterricht am Donnerstag

Wegen des zu erwartenden Sturms fällt am Donnerstag, 17. Februar, fällt im Landkreis Gifhorn, einschließlich der Stadt Gifhorn, der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse aus. Auch die Stadt Salzgitter hat den Unterrichtsausfall am Abend bekanntgegeben.

18:23: Hier fällt in der Region die Schule aus

Im Landkreis Peine sowie in Wolfsburg, Braunschweig, Goslar und Hildesheim fällt der Unterricht am morgigen Donnerstag an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus.

Weitere Infos finden Sie hier:

Der Landkreis Wolfenbüttel will erst morgen früh bekanntgegeben, ob Schulunterricht stattfindet. Eine Betreuung soll aber selbst bei Unterrichtsausfall gewährleistet werden. Im Zweifel sollen Eltern eigenverantwortlich entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

Der Landkreis Helmstedt hat sich bislang nicht zu Schulausfällen geäußert

18:20: Metronom, Enno, Erixx erwartet Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen des angekündigten Orkantiefs erwartet die Bahngesellschaft Metronom ab der Nacht zum Donnerstag Behinderungen in ihrem Bahnbetrieb. Bis voraussichtlich in den Samstag hinein sei mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen auf den Linien von Metronom, Enno und Erixx zu rechnen, teilte die Bahngesellschaft am Mittwoch mit. Bereits am Mittwochabend ab 20.00 Uhr sollten Züge nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren. Nach Mitternacht werde der Betrieb voraussichtlich über die Nacht ganz eingestellt, hieß es. Fahrgäste sollten sich darauf einstellen.

Laut Metronom besteht die Gefahr, dass umstürzende Bäume den Schienenverkehr lahmlegen. „Die Drosselung der Geschwindigkeit ist eine Vorsichtsmaßnahme, um Kollisionen möglichst zu vermeiden oder im Ernstfall zumindest deren Folgen abzumindern“, sagte die Sprecherin von Metronom und Errix, Miriam Fehsenfeld.

Auch die Deutsche Bahn kündigte auf ihrer Website an, dass der Orkan am Donnerstag Folgen für den Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen haben könnte. Es könne zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, hieß es.

17:48: Braunschweig sperrt Sportanlagen, Wochenmärkte auch in Wolfsburg abgesagt

Aufgrund der Sturmwarnung mit orkanartigen Böen bis Stärke elf sagt die Stadt Braunschweig die Wochenmärkte in Lehndorf und in der Weststadt, sowie die nachmittags stattfindenden Wochenmärkte am Stadtpark und auf dem Magnikirchplatz ab. „Dies geschieht mit Blick auf die Sicherheit der Marktbesucherinnen und -besucher und des Verkaufspersonals“, heißt es in einer Pressemitteilung. In Wolfsburg entfallen die Wochenmärkte auf dem Hansaplatz und in Westhagen. Auch Sportanlagen werden in Braunschweig gesperrt. Mehr dazu lesen Sie hier.

17:12: Nationalpark Harz warnt vor Betreten der Wälder und Berge

Der Nationalpark Harz warnt angesichts der vorhergesagten Orkanböen in einer Mitteilung vor dem Betreten der Wälder. Während des Sturmes und auch in den ersten Tagen danach sollte auf Waldbesuche unbedingt verzichtet werden. Durch das stürmische Wetter bestehe im Wald eine „akute Gefahr für Leib und Leben“, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume abbrechen und entwurzelt werden können.

Lesen Sie auch:

In den Bergen mit Schneelage sei zudem durch den angesagten Regen verstärkt mit vereisten Wegen zu rechnen. Die Kombination von Sturm und Eis auf den Wegen sei besonders gefährlich. Da die Mitarbeiter des Nationalparks während des Sturms nicht arbeiten, können einzelne Wege vorübergehend unbegehbar sein.

16:45: Sturmfluten an der Küste erwartet

An der niedersächsischen Küste erwarten Experten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Norden Niedersachsens Sturmfluten. Nach Prognosen des Sturmflutwarndienstes der Behörde soll das Mittagshochwasser am Donnerstagmittag um eindreiviertel Meter höher auflaufen als normal. Strände, Vorländer und auch Hafenflächen könnten dann überflutet werden, hieß es. Auch das Hochwasser in der Nacht zum Freitag dürfte höher ausfallen – die Experten rechnen dann mit etwa einem Meter mehr als normal.

Angesichts der Sturmwarnung informierten Fährbetriebe an der Küste bereits am Dienstag vorab Reisende von und zu den Ostfriesischen Inseln über Ausfälle im Fährverkehr. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ komme es ganztägig am Donnerstag und am Freitag ab dem späten Nachmittag zu Verzögerungen und Ausfällen bei den Inselfähren für Juist und Norderney, teilte etwa die Reederei Norden-Frisiaauf ihrer Website mit. Die Bahn, die die Fähren nach Wangerooge betreibt, kündigte an, den Fährverkehr wegen der Sturmwarnung am Donnerstag einzustellen. Auch die Reederei Baltrum-Linie und die Inselgemeinde Langeoog sagten alle Abfahrten für ihre Fähren am Donnerstag ab.

dpa/red

