Polizei: Gleich drei Einbrüche zum Wochenende in Wolfsburg

Wolfsburg. In zwei Fällen stahlen die Einbrecher Autoschlüssel und fuhren mit den Wagen weg. Der Schaden in Fallersleben, Heiligendorf und Ehmen ist groß.

Die Polizei in Wolfsburg verzeichnete am vergangenen Wochenende drei vollendete Einbrüche in Wohnhäuser – und zwar in Fallersleben, Heiligendorf und Ehmen. Dabei richteten die Täter einen erheblichen Schaden an, denn in zwei Fällen entwendeten sie die vor dem Wohnhaus abgestellten Fahrzeuge. Die Polizei geht von einem Schaden über 100.000 Euro aus.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend (22 Uhr) und Freitagmorgen (7.55 Uhr) in der Straße Kurzer Weg in Fallersleben. Hier gelangten Unbekannte auf noch zu klärende Weise in die Wohnung des Geschädigten, entnahmen den Schlüsselbund und stahlen damit den vor dem Haus auf dem Gemeinschaftsparkplatz abgestellten weißen VW Passat im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro.

In Heiligendorf kletterten die Täter über das Dach

Der zweite Einbruch geschah am Freitagabend zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Neuen Straße in Heiligendorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterten die Einbrecher auf das Dach des Hauses und öffneten gewaltsam ein Dachfenster. „Ob sie hier gestört wurden, ist unklar“, teilt ein Polizeisprecher mit, „denn sie verließen das Haus wieder über das Dachfenster und flüchteten.“ Ob die Täter etwas entwendeten – das ist nicht nicht klar.

Im dritten Fall gelangten Unbekannte zwischen Samstagmitternacht und Samstagmorgen (3.45 Uhr) in das Wohnhaus einer Familie in der Straße Am Hungermorgen in Ehmen. Auch hier ist die Art des Eindringens derzeit ungeklärt. Die Bewohner waren, wie im ersten Fall, während der Tat anwesend und schliefen. Nachdem die Einbrecher die Haustür geöffnet hatten, entnahmen sie die im Flur des Wohnhauses abgelegten Fahrzeugschlüssel und stahlen den vor dem Haus abgestellten grauen VW Touareg. „Der Schaden dürfte sich hier auf mindestens 70.000 Euro belaufen“, so die Polizei.

Wolfsburger Polizei: Das sind Homejacking-Fälle

Die Ermittler gehen bei den beiden Fällen von Homejacking, also das gezielte Stehlen von Fahrzeugschlüsseln und Autos, aus – und von einem unmittelbaren Tatzusammenhang. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fallersleben, Ehmen oder Heiligendorf beobachtet haben.

Hinweise zu allen drei Taten nimmt die Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen. Die Beamten raten zudem, dass Anwohner – auch wenn sie im Haus sind – die Wohnungstüren immer abschließen.

