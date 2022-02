Einbruch in Barmke scheitert – „Täter machten jede Menge Krach“

Im Schlangenweg im Helmstedter Ortsteil Barmke sind Unbekannte am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten wohl mehrere Täter zwischen 19 und 21 Uhr die Außenrolladen eines Fensters gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten zunächst, versuchten es dann an einer Schiebetür des Wintergartens und einem anderen Rolladen. Durch das Fenster stiegen sie in das Wohnhaus ein.

„Möglicherweise wurden die Täter hier gestört, denn sie ließen anscheinend von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt“, teilt ein Polizeisprecher mit. Ob die Täter etwas erbeuteten und wie hoch der Sachschaden ist, sei Gegenstand momentaner Ermittlungen.

Da die Täter bei ihrem Einbruchsversuch „jede Menge Krach“ machten, hoffen die Ermittler darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten am Freitagabend aufmerksam geworden sind – und womöglich verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

