Erster Akt des Kultursommers im wolfsburger Billen-Pavillon

Zehn, zwölf ehemalige Billen-Beschäftigte kamen Sonntagnachmittag zum Auftakt des „Kultursommers“ im Billen-Pavillon am Maybachweg. Unter ihnen Anke Laufer. 15 Jahre hat sie in dem Naturstein-Betrieb gearbeitet, dort ihre Lehre als Bürokauffrau zu Ende geführt und 1964 abgeschlossen. Danach wechselten ihre Aufgaben. „Ich erinnere mich gern an diese Zeit“, sagt sie und findet es „sehr spannend“, wieder im Gebäude zu sein, vor allem aber die Aussicht, „dass es eine Nutzung dafür geben könnte“.

In der querliegenden Eingangshalle stand ihr Schreibtisch, direkt hinter den Barcelona-Sesseln. An Anke Laufer kam niemand vorbei, ging jeder von ihr registriert wieder hinaus. Sie war zu diesem späteren Zeitpunkt Sekretärin von Junior-Chef Florian Billen. Er leitete das Unternehmen vom Chefzimmer aus. Auch dort Travertin, Marmor und französisches Nussbaumholz. Materialien, die sich im Rathaus wiederfinden. Billen stattete viele öffentliche Gebäude der jungen Volkswagenstadt aus.

Sie zeigt mir die Büroräume, in allen „habe ich gearbeitet“, mal als Auszubildende, dann in der Verwaltung oder in direkter Anbindung zur Technik. Ja nach Aufgaben wechselte ihr Arbeitsplatz. Sie erinnert sich an alles, den Raum des Technikchefs, der direkten Blick in die dem Pavillon nachgeordneten Werkstätten und Lagerhallen hatte. An den Materialraum, wo in bis an die Decke reichenden Gefachen die Muster lagerten. An den großen Raum im Innern, in den sich Firmengründer Johann Billen zurückzog, als sein Sohn den Handwerksbetrieb übernahm. Auch an das schön ausgestattete Sitzungszimmer. Dort zeigt das Institut Heidersberger jetzt 1960 entstandene Aufnahmen des im Bauhaus-Stil errichteten Gebäudes.

Alles gratis. Aus Engagement, lobte zur Eröffnung Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Eine Art Bauschild vorm Eingang nennt die Namen. Es sind mehr als 20 Bürger, die diesen Kultursommer möglich gemacht haben. Sie feudelten die Böden, schleppten den Unrat weg, säuberten die Außenanlagen, die Faltblätter oder beteiligen sich bis zum 8. September mit einer Fotoausstellung (Institut Heidersberger), einer Lichtinstallation (Bernd Schulz), einer besonderen Installation (Folke Köbberling, Berlin), witzigen Figuren und Zeichnungen (Kreativwerkstätten im Kulturwerk).

Anke Laufer ist überwältigt von diesem Engagement. Und erzählt, dass die Eingangshalle auch für Betriebsfeste genutzt wurde: „Hier haben wir unsere Weihnachtsfeier gemacht“. Nein, erklärt sie: „Der Innenhof wurde kaum genutzt“. Und die Dachheizung, die rostroten Rohre sind jetzt frei gelegt, funktionierte: „Oben warm, unten kalt“. Am Donnerstag, 22. August, 16 Uhr, gibt es ein offizielles Zeitzeugengespräch mit ehemaligen Mitarbeitern.