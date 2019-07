VfL-Fans starten die nächste Graffiti-Attacke

Nicht zu übersehen: das VfL-Graffiti an der Neuland-Immobilie.

Sie haben es wieder getan. Erneut haben bislang unbekannte Täter eine Hauswand mit einem großen VfL-Graffiti besprüht. Diesmal traf es eine Immobilie der Neuland am Brandenburger Platz/Ecke Stadtwaldstraße. Am Montag war ein ähnliches Graffiti an einem Geschäftshaus im Bereich Heinrich-Nordhoff-Straße/Lessingstraße entdeckt worden (wir berichteten).

„Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung wird von unserer Seite veranlasst. Eine Schadenshöhe können wir noch nicht benennen“, sagte eine Neuland-Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Die Schadenshöhe ergibt sich wie im ersten Fall aus den Kosten der Entfernung des Schriftzuges. Der oder die Täter waren auf den Eingangsbereich des Hauses geklettert und hatten dort das Graffiti gesprüht. Auch diesmal steht als Signatur ein Ultras-Schriftzug neben dem Vereinskürzel, daneben aber auch ein „WB 04 Boys“ sowie „Nur der VfL“. Das, so hatte Polizeisprecher Thomas Figge im ersten Fall gesagt, müsse aber nicht für die Authentizität eines Ultra-Hintergrundes stehen.

Dass Wohn- und Geschäftshäuser mit VfL-Graffitis besprüht werden, ist in Wolfsburg bislang nicht in nennenswertem Umfang registriert worden. Das scheint sich vor der neuen Saison zu ändern.