Zwei weitere Todesfälle in Grotjahn-Stiftung zu beklagen

In der Woche vor Ostern erreichte das Coronavirus die Grotjahn-Stiftung in Schladen.

Im Senioren- und Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen sind zwei weitere Heimbewohner gestorben – einer am Dienstagabend und ein weiterer am Mittwochmittag. Das teilte die Einrichtung am Mittwoch mit. Beide waren mit dem Coronavirus infiziert, das Testergebnis lag heute vor.

Bei beiden Bewohnern waren Vorerkrankungen bekannt. Der Verstorbenen soll in einer, durch die allgemeinen Maßnahmen nicht öffentlichen Andacht im Gebet durch die Seelsorgerin der Einrichtung gedacht werden. Sie wird von der Pastorin im Internet angekündigt: https://youtu.be/WTA-qCi7HJs.

Insgesamt sind in dem Heim nun vier Corona-Todesfälle zu verzeichnen. 20 Bewohner sind aktuell infiziert. Bereits am Gründonnerstag war eine mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerin gestorben, am Karfreitag wurde dann ein weiterer Todesfall bestätigt. Der Bewohner verstarb nach Angaben der Einrichtung in den Morgenstunden am Karfreitag. Die vier Corona-Todesfälle sind die ersten im Landkreis Wolfenbüttel.

Am Dienstagmorgen wurden ein Teil der Bewohner, welche am Karfreitag ein negatives Ergebnis erhielten, erneut beprobt. Hintergrund war, zu überprüfen, ob sich außerhalb der Isolierbereiche die Infektion weiter ausbreitet und ob weitere Separierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Zudem waren bei vier Bewohnern schwache Symptome aufgetreten. Auch eine Mitarbeiterin wurde erneut getestet, da sie eine erhöhte Körpertemperatur aufweise. Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, wurden die infizierten Bewohner auf zwei Wohnbereiche separiert.

Am Mittwochvormittag gingen die Testergebnisse der Abstriche vom Dienstag ein. Neun Neuinfektionen sind zu verzeichnen. Hierbei handele es sich um Bewohner, welche vor den Separierungsmaßnahmen auf dem gleichen Bereich lebten wie die nun bereits isolierten Bewohner. Die Angehörigen der erkrankten Bewohner wurden seitens der Einrichtung informiert. Ebenfalls ist eine weitere Mitarbeiterin an Covid-19 erkrankt.

