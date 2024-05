Remlingen. Letzte Arbeiten laufen im neuen „Nah und gut“ in Remlingen. Wie die Ladengestaltung aussehen soll und wann es losgeht, lesen Sie hier.

Die Arbeiten im künftigen „Nah und gut“-Markt des selbstständigen Edeka-Kaufmanns Sven Zeidler in Remlingen befinden sich in den letzten Zügen. Dies meldet die Edeka Regionalgesellschaft Minden-Hannover. Für die Anwohner dürfte dies eine große Bereicherung sein – hatte doch der Aldi-Markt im Ortsteil Semmenstedt bereits 2017 seine Türen geschlossen.

Mehr als 60 Handwerker aus unterschiedlichsten Gewerken kümmerten sich im neuen „Nah und gut“ zurzeit etwa um die Außenfassade, die Installation von Sanitär und Lüftung, die Anlegung des Parkplatzes und der Zufahrten zum Markt sowie Elektro- und Kälteinstallationen. Der Rohbau befinde sich damit bereits im Endstadium. Im Anschluss sollen laut der Edeka Minden-Hannover die Wandfliesenarbeiten im Markt, die Asphaltierung des Parkplatzes sowie dei Errichtung der Zuwege und Außenanlagen starten. Die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Dach werde als eine der letzten baulichen Arbeiten erfolgen.

Nach Pfingsten beginnen die Ladeneinrichtung und Verräumung der Ware, heißt es in der Meldung. Die Eröffnung des „Nah und gut“-Marktes sei für den 6. Juni ab 7 Uhr geplant. Das Warensortiment werde aus rund 15.000 Artikeln bestehen, die auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern angeboten werden.

Neuer „Nah und gut“ in Remlingen: Ladengestaltung mit regionstypischen Elementen

Der Fokus des „Nah und gut“-Teams um Sven Zeidler liege sowohl bei der Auswahl ihres Lebensmittelsortiments als auch bei der gesamten Ladengestaltung auf Regionalität, so die Edeka Minden-Hannover. In der Wandgestaltung spiegelten sich für die Region Remlingen typische Motive wider: Ein Zahnrad im hinteren Marktbereich verweise auf die Maschinenfabrik im Ortsteil Remlingen, eine Pflugschar in der Backwaren- sowie Obst- und Gemüseabteilung symbolisierten die bis heute große Bedeutung der Landwirtschaft für die Region. In der Feinkost- und Tiefkühlabteilung sollen Hammer und Schlegel an den früheren Bergbau erinnern.

Das Team im neuen Remlinger Supermarkt werde aus insgesamt 20 bis 25 Mitarbeitenden bestehen.

red