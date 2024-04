Schladen. Bargeld und Bekleidung erbeuten Täter in Schladen. Zwischen Adersheim und Wolfenbüttel machen sich Unbekannte an Schildern zu schaffen.

Unbekannte sind am Wochenende in die Lageräume eines ehemaligen Dienstleistungsunternehmens in Schladen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ein gekipptes Fenster nutzten die Täter, um ins Gebäude in der Straße „Damm“ zu kommen. Dort entwendeten sie Bargeld und Bekleidung. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Die Polizei mahnt, dass gekippte Fenster für Einbrecher so einladend sind wie gänzlich geöffnete Fenster.

Unbekannte drehen Schilder zwischen Adersheim und Wolfenbüttel um

Unbekannte haben auf der Kreisstraße 90 zwischen Adersheim und Wolfenbüttel mehrere Verkehrsschilder umgedreht, schreibt die Polizei. Daher war für Verkehrsteilnehmer nicht ersichtlich, dass eine Geschwindigkeitbegrenzung auf 70 km/h gilt. Nun bittet die Polizei Zeugen, die zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, um Mithilfe: (05331) 9330.

red