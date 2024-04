Wolfenbüttel. Im Kleingartenverein Katzenmeer wollten Unbekannte in das Gebäude einsteigen. Und: Am anderen Ende Wolfenbüttels fehlen plötzlich Kennzeichen.

Unbekannte haben versucht, in das Vereinsheim des Kleingartenvereins Katzenmeer in Wolfenbüttel einzubrechen. Die Täter beschädigten die Hintertür des Gebäudes in der Straße Am Bache mit stumpfer Gewalt, berichtet die Polizei – sie kamen allerdings nicht in das Vereinsheim.

Der versuchte Einbruchsdiebstahl wurde am Samstagmorgen entdeckt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Kennzeichen eines Autos in Wolfenbüttel gestohlen

In der Straße Vor dem Rottland in Wolfenbüttel hat ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen beide Kennzeichen eines schwarzen Peugeot abmontiert und gestohlen. Der Wagen stammt aus dem Landkreis Peine. „Es besteht der Verdacht, dass die Kennzeichen zur Begehung von Straftaten verwendet werden könnten“, sagt die Polizei. Zeugen wählen die Telefonnummer (05331) 9330.

