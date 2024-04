Wolfenbüttel. Ein älteres Ehepaar aus Wolfenbüttel ist am Freitag Opfer von Trickdieben geworden. Die Polizei erklärt, wie die Täter vorgegangen sind.

In der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel hat ein Trickbetrüger am Freitag Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, klingelte der Täter gegen 13.30 Uhr bei einem älteren Ehepaar. Er gab vor, sich für Bücher und Schallplatten zu interessieren und diese gegebenenfalls kaufen zu wollen. Die Eheleute ließen den Unbekannten in ihr Haus und führten mit ihm ein Gespräch.

Nachdem der Mann gesagt hatte, das Haus kurzzeitig verlassen zu müssen und alsbald wiederzukommen, wartete das Ehepaar vergeblich auf den Fremden. Allerdings bemerkten der 85-Jährige und die 80-Jährige anschließend, dass diverser Schmuck fehlte. Sie stellten fest, dass der Türvorleger so drapiert worden war, dass die Haustür nicht hatte zufallen können.

„Daher wird davon ausgegangen, dass während des Gespräches mit dem vermeintlichen Kaufinteressenten ein zweiter Täter das Haus betreten und dieses nach Wertgegenständen durchsucht hat“, sagt die Wolfenbütteler Polizei. Bei dem Täter, der das Gespräch gesucht hatte, soll es sich um einen gepflegt wirkenden, größeren Mann von schlanker Statue gehandelt haben. Er trug eine Basecap, ein helles Hemd, eine blaue Weste sowie eine dunkle Hose. Zeugenhinweise gehen an das Polizeikommissariat in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ein weiteres Mal eindringlich vor fremden Besucherinnen und Besuchern: „Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Räumlichkeiten! Sollten Sie die Befürchtung haben, dass Sie Opfer einer Straftat werden könnten, informieren Sie unverzüglich die Polizei.“

red