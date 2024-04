Wolfenbüttel. Auf der Landesstraße 512 Richtung Kalme kam es von Donnerstag auf Freitag zu einem Verkehrsunfall. Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum in Wolfenbüttel.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein 41-jähriger Salzgitteraner auf der Landesstraße 512 von Kalme kommend in Richtung Börßum gefahren, als es zu einem Wildunfall gekommen ist, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer versuchte, dem Wild auszuweichen, kam dadurch zunächst nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Daraufhin kam der 41-Jährige wieder zurück auf die Fahrbahn, anschließend erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.

Dabei wurde der Mann leicht verletzt, und die Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfenbüttel. Der Schaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Eine Streife der Polizei Schladen hat am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, einen 38-jährigen Autofahrer, an einer Hauptstraße in Heiningen gestoppt und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Überprüfung erlangten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, berichtet die Polizei.

Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,2 Promille. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

