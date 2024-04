Wolfenbüttel. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Neuen Weg stoppt die Polizei einen 53-Jährigen. Die Halterin des Pkw duldete die Fahrt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen 19 Uhr in Wolfenbüttel hat die Polizei festgestellt, dass der 53-jährige Autofahrer seit 2012 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten die Beamten auf dem Neuen weg ermitteln, dass die 45-jährige Halterin des Pkw die Nutzung des Wagens geduldet hat. Auf beide Personen kommen Strafen zu.

Verkehrsunfallflucht in Schöppenstedt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr den Gartenzaun eines Grundstücks in der Straße Berliner Ring beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöppenstedt, (05332) 946540, zu melden.

red