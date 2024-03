Wolfenbüttel. Ein Autofahrer ist am Sonntagabend im Fritz-Reuter-Weg von der Straße abgekommen – er kam nach dem Zusammenprall ins Klinikum.

Auf der abknickenden Vorfahrtstraße am Fritz-Reuter-Weg in Wolfenbüttel hat ein Autofahrer am Ostersonntag die Kontrolle über seinen Wagen verloren – er krachte gegen 19.35 Uhr in den gegenüberliegenden Verkaufsbereich eines Fahrzeughändlers. Neben dem verursachenden Auto wurde so auch ein Ausstellungsfahrzeug massiv beschädigt.

Der Ausstellungswagen wurde gegen den Verkaufsraum gedrückt, eine Fensterscheibe ging dabei zu Bruch.

Nach Angaben der Polizei wird derzeit noch ermittelt, ob der Mann krankheits- oder fahrbedingt diesen Unfall verursacht hat. Er wurde in das Klinikum gebracht.

Ein Autofahrer ist am Ostersonntag in Wolfenbüttel von der Straße abgekommen und gegen ein Ausstellungsfahrzeug geprallt. © FMN | Jörg Koglin

