Schöppenstedt. Im Oktober hat ein Unbekannter eine Frau bestohlen. Er hob mit ihrer Karte Geld in der Schöppenstedter Sparkasse ab. Nun gibt es ein Fahndungsbild.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Nachmittag des 18. Oktobers 2023 aus der Handtasche einer Frau deren Geldbörse samt EC-Karte und PIN gestohlen. Im Anschluss hob der Täter widerrechtlich einen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten ab, berichtet die Polizei – dies passierte gegen 14.18 Uhr in der Sparkassen-Filiale am Markt in Schöppenstedt.

Das Foto des Gesuchten, das die Polizei nun veröffentlicht, stammt aus der Videoüberwachung im Bereich der Geldautomaten. Die Polizei in Schöppenstedt bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes. Hierzu kann die Telefonnummer (05332) 946540 gewählt werden.

Das Foto des unbekannten Täters, der am 18. Oktober 2023 in Schöppenstedt Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben hat. © Polizei Wolfenbüttel | Polizei Wolfenbüttel

red