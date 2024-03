Wolfenbüttel. Die zwei Männer verursachen einen geschätzten Schaden von 2500 Euro. In Fümmelse haben Einbrecher Bargeld gestohlen. Der Polizei-Überblick.

Zwei männliche Täter haben am 10. November 2023, gegen 16.40 Uhr, die Filiale eines Drogeriegeschäfts in der Bahnhofsstraße mit einem Einkaufswagen und Korb verlassen, ohne zu bezahlen. Laut einer Mitteilung der Polizei begannen die beiden Männer kurz nach Betreten des Ladens den Korb und Einkaufswagen mit diversen Artikel, vor allem Parfums und „Tonie-Figuren“, zu befüllen. Als der Kassenbereich unbesetzt war, passierten die Täter diesen mit der Beute.

Mitarbeitende der Filiale konnten lediglich den leeren Einkaufswagen im Center feststellen. Bei der Suche auf dem angrenzenden Parkplatz konnten die Täter beim Flüchten in einem schwarzen VW Touran, vermutlich mit Hannoveraner Kennzeichen, gesichtet werden. Der Schaden beläuft sich auf über 2500 Euro.

Die Täter haben Waren im Wert von ungefähr 2500 gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. © FMN | Polizei Salzgitter

Einer der Täter trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose, weiß/schwarze Sneaker, eine schwarze Schirmmütze sowie eine Brille. Der andere Täter hatte eine weiß/graue Jacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Schirmmütze an und trug ebenfalls eine Brille. Zeugen sollen sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Nummer (05331) 9330 melden.

Täter bricht in Wohnhaus in Fümmelse ein und erbeutet Bargeld

Unbekannter Täter sind am Montag, zwischen 14.15 und 15.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Oberen Dorfstraße in Fümmelse eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich durch ein Fenster Zugang und konnten mit einer niedrigen dreistelligen Bargeldsumme unerkannt fliehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (05331) 9330 entgegen.

Unbekannte ziehen in Roklum vier Ortsschilder aus der Verankerung

In Roklum haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, vier Ortsschilder aus ihrer Verankerung gerissen und daneben abgelegt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei einzelne Teile beschädigt, die Schadenssumme wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05332) 946540 melden.

red