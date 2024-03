Wolfenbüttel. Erneut kam es am späten Montagabend in der Obdachlosenunterkunft in der Salzdahlumer Straße zu einem Zimmerbrand. So verlief der Einsatz.

Zum wiederholten Male hat es am späten Montagabend, gegen 23.10 Uhr, in der Wolfenbütteler Obdachlosenunterkunft an der Salzdahlumer Straße gebrannt. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten veranlassten zusammen mit dem Brandmeister vom Dienst die unverzügliche Räumung des Gebäudes.

Zunächst hieß es, dass mehrere verletzte Personen aus dem Gebäude gerettet werden mussten. Da unklar war, um wie viele Betroffene es sich handeln könnte, wurden vorsorglich die Alarmstufe für einen Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Ein Bewohner erlitt Brand- und Rauchverletzungen. Er kam sofort mit dem DRK-Rettungsdienst in das Krankenhaus. Eine weitere gehfähig eingeschränkte Person befand sich noch in der Unterkunft.

Feuerwehr Wolfenbüttel rettet gehfähig eingeschränkte Person aus der Obdachlosenunterkunft

Nach Angabe des stellvertretenden Stadtbrandmeister Marco Dickhut wurden zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettungs und zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Rettungstrupp konnte den Mann nach kurzer Zeit ins Freie bringen. Er blieb unverletzt. Die Brandbekämpfung erfolgte zeitgleich mit einem C-Strahlrohr. Das Feuer in dem Zimmer im Erdgeschoß konnte schnell gelöscht werden.

Die rund 30 betroffenen Bewohner wurden durch die Schnelleinsatzgruppe des Einsatzzuges des DRK registriert und betreut. Vorübergehende Unterkunft wurde den Betroffenen im gegenüberliegenden Solferino angeboten. Ob und ab wann die Unterkunft für alle Bewohner wieder nutzbar ist, wird die Stadt Wolfenbüttel entscheiden. Über die Brandursache konnte zum Zeitpunkt der Brandbekämpfung seitens der Polizei noch keine Auskunft gegeben werden.

Am 18. Dezember kam es bereits zu zwei Zimmerbränden an einem Tag in der Obdachlosenunterkunft an der Salzdahlumer Straße, dabei wurde niemand verletzt.

