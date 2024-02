Wolfenbüttel. Weil ein Auto und ein Kleintransporter zusammenstießen, war die A36 in Höhe der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd nachmittags dicht.

In Höhe der A36-Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Die Autobahn war für kurze Zeit in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 16 Uhr ein Fahrschulauto, besetzt mit zwei jungen Frauen, und ein Kleintransporter kollidiert. Dessen Fahrer wurde verletzt in ein Klinikum transportiert. Die Verletzungen der Frauen waren laut Autobahnpolizei nur leicht – sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

A36-Unfall bei Wolfenbüttel: Rettungshubschrauber landet

Da aufgrund der ersten Unfallmeldungen von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, alarmierte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber, drei weitere Rettungswagen und die Feuerwehr aus der Samtgemeinde Oderwald. Nach dem Abheben des Hubschraubers konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 17.45 Uhr meldete die Verkehrsmanagementzentrale, dass die A36 wieder frei sei.