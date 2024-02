Wolfenbüttel. Der Platz in den bisherigen Räumen ist zu klein geworden. Ein Umzug des Tafel-Betriebes ist angestrebt. Für diesen soll das Geld sein.

Mit einer Summe von 10.000 Euro unterstützt die Oppermann-Kerle-Stiftung in diesem Jahr die Wolfenbütteler Tafel. „Es ist uns wichtig, dass all unsere Projekte eine messbare Wirkung entfalten. Sie sollten neue Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen anbieten oder bewährte Ideen weiterentwickeln“, sagt Stiftungsvorstandsvorsitzender und Bürgermeister Ivica Lukanic bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Dies alles sei bei der Wolfenbütteler Tafel gegeben. Und da immer mehr Kundinnen und Kunden das ehrenamtlich erbrachte Angebot des DRK nutzen, ist der Platz in den bisherigen Räumen zu klein geworden und ein Umzug des Tafel-Betriebes ist angestrebt. Stiftungsvorstand Helmut Oppermann regte daher das Engagement der Stiftung bei seinen Vorstandsmitgliedern an und traf sofort auf offene Ohren.