Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Kinofans können sich am Sonntag auf den Weg machen: Der Filmpalast feiert am 18. Februar sein Reopening nach dem Umbau.

Am kommenden Sonntag, den 18. Februar, ist es soweit: Der Filmpalast Wolfenbüttel öffnet nach fast sechswöchigen Umbauarbeiten wieder seine Türen für Kinobesucher. Das „Grand Opening“ ist in Form eines Tages der offenen Tür geplant. Von 14 bis 17 Uhr soll es in den frisch renovierten Räumen spannende Filmtrailer und viele weitere Überraschungen für Kinobegeisterte geben, so die Ankündigung der Kinobetreiber. Unter anderem soll als besonderer Besuch der Star Wars Verein „The Dejarik“ aus Wolfenbüttel dabei sein.