Wolfenbüttel. Graffiti und Einbruchsversuch: Über das Wochenende sorgten die Täter für Schäden an den Einrichtungen. Der Polizei-Überblick.

Unbekannte haben es über das Wochenende auf zwei Wolfenbütteler Schulen abgesehen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, beschmierten die Unbekannten das Gelände der Großen Schule im Rosenwall mit Graffiti. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Fassaden und Garagen durch die aufgebrachten Graffiti beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

In die Carl-Gotthard-Langhans-Schule wollten Unbekannte übers Wochenende einbrechen. Auch diese Tat fiel am Montagmorgen auf. Der Einbruch misslang, und die Täter ließen von der Schule ab. Allerdings hinterließen sie kleinere Beschädigungen in Höhe von etwa 150 Euro bei dem Versuch, in das Gebäude zu gelangen. Hinweise in beiden Fällen: (05331) 9330.

Unfall auf Wolfenbütteler Rewe-Parkplatz

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Wolfenbütteler Straße Am Rodeland hat sich bereits am 21. Dezember gegen 19 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Polizei touchierte der Fahrer eines VW Golf einen neben ihm geparkten Audi A3. Der Zeuge meldete den Unfall in dem Rewe-Markt. Der Polizei fehlen die Personaldaten des Mannes, weshalb dieser bislang nicht als Zeuge angehört werden konnte. Hinweise: (05331) 9330.

