Wolfenbüttel. In der Nacht zu Samstag brannten in Wolfenbüttel fünf Autos. Was ist Brandursache? Die Polizei schweigt.

Immer wieder bleiben Passanten am völlig verkohlten Carport mit den beiden ausgebrannten Autos gegenüber dem Biomarkt an der Ecke Leopoldstraße/Leipziger Straße/Ferdinandstraße in Wolfenbüttel stehen. Ein Mann schüttelt seinen Kopf, dann zieht er sein Handy aus der Tasche und macht ein Foto von dem für Wolfenbüttel befremdlich wirkenden Szenario. Die beiden Autowracks gehören zu drei weiteren, die am vergangenen Samstag in Wolfenbüttel in Flammen aufgegangen sind.