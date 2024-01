Helmstedt. Die Polizei nahm das Quartett im Alter von 16 bis 29 Jahren fest. Die Handys wurden in einem Fachgeschäft gestohlen.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag vier Personen in Braunschweig festgenommen, nachdem sie in Helmstedt Handys gestohlen hatten. In der Braunschweiger Innenstadt bemerkten die Polizeibeamte einen Pkw mit laufendem Motor, der dort im Halteverbot stand. Der Fahrer schien nervös zu sein und sah sich immer wieder um. Die Beamten entschlossen sich, die Situation weiter zu beobachten. Nach kurzer Zeit gingen drei weitere Personen in Richtung des Pkw. Sie bewegten sich schnell und blickten sich ebenfalls mehrfach um. Nachdem das Fahrzeug bestiegen wurde, entfernte es sich zügig.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Bei der Überprüfung versuchten die Insassen, ihre Mobiltelefone zu verbergen. Da es sich bei den Mobiltelefonen teilweise um fabrikneue Vorführmodelle handelte, hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Bei einer Durchsuchung des Innenraums fanden sie unter der Sitzbank weitere Mobiltelefone auf.

Eine Recherche ergab, dass einige der Telefone nur kurz zuvor in Helmstedt gestohlen, und zwar gegen 15.15 Uhr aus einem Fachgeschäft. Die Tatverdächtigen hatten die Geräte aus der Haltevorrichtung gerissen.

Es ist zu vermuten, dass die Männer eine gleich gelagerte Tat in Braunschweig begehen wollten. Ein in der Nähe gelegener Handyshop war jedoch betriebsbedingt geschlossen. Die Männer im Alter von 29, 25, 20 und 16 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ob die Personen auch für weitere Delikte verantwortlich sind, wird aktuell geprüft.

Dieb stiehlt Kupferrohre von Marientaler Grundstück – Nachbarin überrascht Täter

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag von einem Grundstück in der Straße An der Schule in Mariental Kupferrohre gestohlen. Am späten Mittwochmittag beobachte eine Zeugin, wie sich der fremde Mann auf dem Grundstück ihrer Nachbarn aufhielt und sich umsah. Plötzlich nahm er die Kupferrohre, die bei einer Hecke lagen, an sich und legte sie in seinen, vor dem Grundstück abgestellten weißen Transporter. Noch bevor die Zeugin den Täter ansprechen konnte, entfernte er sich mit dem Pkw in Richtung des westlichen Wohngebietes.

Der Täter war etwa 30 Jahre und trug ein dunkles Oberteil und eine beigefarbene Hose. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen. Hinweise: (05357) 992260.

red