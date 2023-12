Wolfenbüttel. Der Braunschweiger wurde wegen einer feuchtfröhlichen Feier Opfer eines schweren Angriffs mit mehreren Schlägen ins Gesicht. Der Täter wird noch gesucht.

Unter starkem Alkoholeinfluss ist es in der Nacht zu Samstag auf einer Feier in Wolfenbüttel zu schwerer Körperverletzung gekommen. Die Polizei wurde in die Heinrich-Eberhardt-Straße alarmiert. Während einer offensichtlich feuchtfröhlichen Feier wurde ein 36-jähriger Mann Opfer eines schweren Angriffs. Dabei wurden dem stark alkoholisierten Braunschweiger mehrere Schläge ins Gesicht verpasst, worauf er einige Zähne verlor und eine blutende Wunde davontrug. Da zunächst kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05331/933-0.

Schwerer Vandalismus am Weddeler Bahnhof

Bislang unbekannte Täter zerstörten am Freitag, im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21 Uhr, mehrere Glasscheiben eines Unterstandes am Bahnhof in Weddel. Die Schadenshöhe wird dabei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Bundespolizei Braunschweig (Telefon: 0531 239530).

Diebstahl aus Möbelgeschäft in Adersheim

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag Bargeld aus einem Möbelgeschäft in Adersheim gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu einer Person geben können, welche sich im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.50 Uhr auffällig im Kassenbereich des Geschäftes aufhielt, sollten sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 mit der Wolfenbütteler Polizei in Verbindung setzen.

red