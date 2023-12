Wolfenbüttel. Sturmtief „Zoltan“ sorgte für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Der Weihnachtsmarkt öffnete Freitagmorgen wieder ganz normal.

Sturm, Hochwasser. Die Wetterlage sorgte für die Wolfenbütteler Feuerwehrkräfte für jede Menge Einsätze: von Donnerstagnachmittag an mussten die Kräfte mehrfach ausrücken. Es galt unter anderem, Sturmschäden von der Straßen zu beseitigen und ein umherfliegendes Trampolin wieder „einzufangen“.

Darüber hinaus ereilte, so das Team der Stadtfeuerwehr, die Wehren aus Salzdahlum und Atzum ein Hilferuf, dass ein vier bis fünf Meter hoher Baum auf ein Haus umzustürzen drohe. Später lag unter anderem ein Baum auf der K90 in Adersheim. Am Freitagmorgen waren die Feuerwehren Adersheim und Leinde in Einsatz, um Äste und Bäume zu beseitigen, die den Verkehr behinderten. Auch in Salzdahlum musste ein Baum beseitigt werden.

Stadt Wolfenbüttel informiert zu Überflutungen

Darüber hinaus erkundeten die Kräfte die Lage am Sportpark Meesche, was Hochwasser angeht. Die Stadt informierte am Freitag ebenfalls, dass Verbindungswege, wie beispielsweise ab der Lindenhalle zur Okertal-Siedlung aufgrund der Hochwassersituation gesperrt werden müssten. „Insgesamt weist die Verwaltung darauf hin, dass niedrig liegende Wegeverbindungen im direkten Umfeld der Oker aufgrund des hohen Wasserstandes von Überflutungen betroffen sein könnten“, teilte Sprecherin Nadine Guttzeit mit.

Der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt, der Donnerstag gegen 15 Uhr aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde, öffnete hingegen am Freitag wieder. Die Entscheidung dazu fiel am Freitagmorgen, teilte die Stadt mit.