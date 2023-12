Schladen. Seine Eltern meldeten den 12-Jährigen am Mittwochabend vermisst, die Polizei suchte ihn mit einem Großaufgebot. Der Junge ist wohlauf.

Ein seit Mittwochnachmittag vermisster 12-Jähriger aus Schladen ist am Donnerstag in Börßum gefunden worden. Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, ist der Junge wohlauf. Der Aufruf eines Lokals in Schladen war auf Facebook hundertfach geteilt worden. Demnach war der 12-Jährige am Mittwoch mit dem Zug von Wolfenbüttel in Richtung Schladen gefahren – er kam allerdings nicht zu Hause an. Die Polizei teilt mit, dass er am zuletzt um 18.43 in Börßum gesehen worden sei. Die Suche nach dem Jungen habe die Polizei mit einem Großaufgebot durchgeführt.

Anwohnerin entdeckt den 12-jährigen Jungen in Börßum und informiert die Polizei

Am Donnerstagmittag gab es dann Entwarnung: Eine Anwohnerin sei in Börßum um 12.10 Uhr auf den Jungen aufmerksam geworden, habe ihn nach dem Aufruf erkannt und die Polizei kontaktiert. Die Polizei bestätigte inzwischen die Informationen. Der Junge ist wieder bei seinen Eltern, er sei wohlauf. In einem zweiten Facebook-Eintrag hieß es „Wir sind positiv überrascht, wie schnell Menschen nur durch das Teilen eines Betrags Hilfe leisten können.“

red