Sickte. Trotz Schutzmaßnahme entwenden Unbekannte ein Wohnmobil in Sickte. In Flöthe setzt sich ein Mann mit mehr als 2 Promille ans Steuer.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Ford-Fahrer in der Oderwaldstraße in Flöthe kontrolliert. Wie diese mitteilt, hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert. Der 72-jährige Fahrer des Ford war Schlangenlinien gefahren. Der Verdacht, der Mann habe Alkohol getrunken, bestätigte sich: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Mann musste den Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Unbekannte stehlen Wohnmobil in Sickte

Bislang unbekannte Täter haben in der Straße „Westerberg“ in Sickte ein vor dem Wohnhaus abgestelltes Wohnmobil gestohlen. Die Tat ereignete sich Dienstag zwischen 1.15 und 7.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug zusätzlich mit einer Lenkradkralle gesichert worden. Sie schätzt den Schaden auf mehr als 60.000 Euro und ermittelt nun. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

red