Wolfenbüttel: Linienbus prallt auf Auto – eine Person verletzt

Wolfenbüttel Die Wolfenbütteler Polizei sucht darüber hinaus Zeugen zu einem antisemitischen Graffito an einem Parteibüro und einem Wohnmobil-Einbruch.

In Wolfenbüttel sind am Sonntag ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. (Symbolbild)

In Wolfenbüttel sind am Sonntag gegen 13.15 Uhr ein Linienbus und ein Auto kollidiert. Laut Polizei wollte eine 66 Jahre alte Autofahrerin von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nach links in die Ludwig-Richter-Straße abbiegen – übersah hierbei allerdings den von rechts kommenden Linienbus, der Vorfahrt hatte. Der Busfahrer konnte den Zusammenstoß trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall wurde einer der Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Person in das örtliche Klinikum.

Antisemitische Schmierereien in Wolfenbüttel – Staatsschutz ermittelt

Bislang unbekannte Täter haben die Hauswand eines Parteibüros in der Wolfenbütteler Okerstraße mit einer antisemitischen Äußerung besprüht. Diese stehe im Zusammenhang mit dem aktuellen Nahostkonflikt, erklärt die Polizei. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Tat soll sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, ereignet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 auf.

Wolfenbüttel: Einbruch in Wohnmobil

Am Wochenende sind Unbekannte zudem in ein Wohnmobil eingebrochen, das in der Wilhelm-Busch-Straße parkte. Sie schlugen zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, eines der Seitenfenster ein. Die Täter stahlen diverse Gegenstände wie auch Bargeld. Der Schaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht auch hierzu Zeugen: (05331) 9330.

red

