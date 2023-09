Schladen: Gestohlenes Wohnmobil taucht bei Unfall wieder auf

Schladen Im Landkreis Wolfenbüttel ist ein gestohlenes Wohnmobil wieder aufgetaucht. Es war in Schladen in einen Unfall verwickelt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ist ein zuvor gestohlen gemeldetes Wohnmobil in Gielde, in der Gemeinde Schladen-Werla, wieder aufgetaucht. Laut den Ermittlern wurde ihnen am Montagabend ein Unfall gemeldet, bei dem mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Darin sei auch besagtes Wohnmobil verwickelt gewesen.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, lief nach Aussage der Beamten der Motor des Wohnmobils noch. Vom Fahrer oder Halter fehlte jedoch zunächst jede Spur. Als die Polizisten vor Ort dann das Fahrzeug überprüften, stellte sich heraus, dass es kurz zuvor in Schladen gestohlen worden war. Im Wohnmobil wurden Spuren gesichert und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei Wolfenbüttel nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05332) 9330 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de