Remlingen: Hakenkreuze und Eintracht-Symbole an Schule geschmiert

Remlingen An der Grundschule im Landkreis Wolfenbüttel sind am Wochenende Graffitis aufgetaucht. Die Polizei zog den Staatsschutz hinzu.

Die Grundschule Remlingen wurde am vergangenen Wochenende mit Graffitis beschmiert. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei den Schmierereien handelt es sich einerseits um Hakenkreuze und SS-Runen, andererseits um die Abkürzung „ACAB“, die für All Cops are Bastards (engl.: Alle Polizisten sind Bastarde) steht, und die Abkürzung BTSV für den vollen Vereinsnamen von Eintracht Braunschweig.

Wegen der verfassungsfeindlichen Symbole hat die Polizei den Staatsschutz eingeschaltet. Ob die nationalsozialistischen Symbole und die anderen Schmierereien in Zusammenhang stehen, werde aktuell ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei Wolfenbüttel gegenüber unserer Zeitung erklärt: „Wir ordnen aktuell in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die Schmierereien zu. An dem Gebäude sind auch ältere Graffitis.“ Die Polizei Wolfenbüttel nimmt Zeugenhinweise unter der Nummer (05331) 9330 entgegen.

red

