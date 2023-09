(Symbolbild) Mit Schlagstock und Pfefferspray mussten sich Polizeibeamte bei einem Einsatz am Neuen Weg in Wolfenbüttel zur Wehr setzen.

Restaurant am Neuen Weg Brutaler Angriff auf Polizisten in Wolfenbüttel

Mit Schlagstöcken und Pfefferspray mussten sich Polizeibeamte am Samstagabend bei einem schweren Einsatz an einem Restaurant am Neuen Weg in Wolfenbüttel behaupten. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Polizei gegen 19.55 Uhr zu einer eskalierten Streitigkeit vor ein örtliches Restaurant alarmiert wurde.

Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, erschien ein 48-Jähriger und forderte sie in einem aggressiven Tonfall auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Er machte deutlich, dass die Polizei nicht erwünscht sei und beleidigte die Beamten.

Als er sich weigerte, seine Identität anzugeben, begann die Polizei damit, ihn nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen. Plötzlich erschient noch ein weiterer 35-Jähriger am Tatort und unterstützte den aggressiven Streithahn: Beide schlugen auf die Beamten mit Fäusten ein. Zwei weitere Männer stießen hinzu und beteiligten sich am Kampf gegen die Polizisten.

Die Beamten hatten keine andere Wahl, als sich erheblich zur Wehr zu setzen. Sie setzten Pfefferspray und Schlagstock ein. Erst als weitere Beamten hinzustießen, gelang es, die drei Täter festzunehmen.

Alle drei standen unter dem Einfluss von Drogen, mindestens einer von ihnen musste mit seinen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Polizeibeamten wurden verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenenbefreiung ein.

Einbruch in Schöppenstedter Wohnhaus

Am Wochenende sind unbekannte Täter mit einer Leiter auf den Balkon eines Wohnhauses am Friedrich-Bamberg-Ring in Schöppenstedts geklettert und in die zugehörige Wohnung eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten zahlreiche Räume und flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Der aktuelle Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 entgegen.

