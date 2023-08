Pedelec-Fahrer bei Unfall in Wolfenbüttel schwer verletzt

Wolfenbüttel Ein Mann aus dem Landkreis Helmstedt kollidiert in Wolfenbüttel auf seinem Pedelec mit einem Auto. Er kommt in Braunschweig ins Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag ist ein Mann, der auf einem Pedelec unterwegs war, bei einem Unfall in Wolfenbüttel schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in Wolfenbüttel im Bereich der Ahlumer Straße/Ecke Schweigerstraße in einem Kreisverkehr.

Pedelec-Fahrer knallt mit Kopf auf Fahrbahn - per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Braunschweig

Wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt, nahm der Unfall am Freitag um 17.53 Uhr seinen Lauf: Der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkws befuhr aus Wolfenbüttel-Ahlum kommend die Landesstraße 627 in Richtung Wolfenbüttel. Der Pedelec-Fahrer durchfuhr zur gleichen Zeit den Kreisverkehr aus der Schweigerstraße kommend weiter in Richtung Södekamp. Der Pkw-Fahrer, der aus dem Landkreis Helmstedt stammt, übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer.

Das Ergebnis: der Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch fiel der Pedelec-Fahrer mit dem Kopf voran über den Lenker nach vorn auf die Fahrbahn. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungswagen in eine Klinik nach Braunschweig gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.

