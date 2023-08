Ferienzeltlager in der Asse begeistert 98 Kinder

Groß Denkte. Erlebnisse in der Natur, Kino-Abende, eine Nachtwanderung oder Bogenschießen: Die Kreisjugendpflege sorgte in Groß Denkte für ein buntes Programm.

Am heutigen Mittwoch enden die Sommerferien in Niedersachsen. 98 Kinder aus dem Landkreis Wolfenbüttel werden wohl besonders die ersten beiden Ferienwochen in guter Erinnerung behalten, als sie ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktivitäten erlebten. Sie verbrachten eine oder sogar zwei Wochen auf dem Assezeltplatz bei Groß Denkte. Wie der Landkreis in einer Pressemitteilung berichtet, sorgten viele Aktivitäten in der Natur, Kino-Abende sowie viel Spiel und Spaß für eine gute Zeit.

Ehrenamtliche machen es möglich

Organisiert wurde die Ferienfreizeit von der Kreisjugendpflege im Landkreis Wolfenbüttel, das Betreuungsteam bestand aus ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und -leitern. „Durch viel Engagement, Kreativität und Ideenreichtum hat das ehrenamtliche Team die Ferienfreizeit für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. In diesem Jahr hatten wir im Betreuungsteam viele neue Teamer und Teamerinnen dabei. Wir freuen uns sehr über den ,Zuwachs’ im Team, denn ohne das ehrenamtliche Engagement der jungen Menschen wäre ein solches Zeltlager gar nicht umsetzbar“, wird Jessica Rudolph, Mitarbeiterin in der Kreisjugendpflege, in der Mitteilung zitiert.

Lesen Sie außerdem:

Wie auch im vergangenen Jahr gab es auf dem Platz eine Kreativ- und eine Holzwerkstatt, in der die Kinder täglich eigene Ideen umsetzten. Basteln, malen, nähen, schnitzen, bauen und Speckstein bearbeiten waren einige der möglichen Angebote der beiden Werkstätten. Der Kreativität seien dem Landkreis zufolge keine Grenzen gesetzt gewesen. Außerdem wurden in Kooperation mit dem Freizeit- und Zeltplatz Wolfenbüttel e.V. Projektarbeiten auf dem Zeltplatz angeboten. So haben die Kinder einen Zaun um das im letzten Jahr entstandene Grüne Klassenzimmer gebaut.

Wasserspaß im Groß Denkter Schwimmbad

Neben den Werkstätten hatten die Kinder die Möglichkeit, den Wald und den Steinbruch zu erkunden, in dem geklettert wurde und in dem die Kinder auch Fossilien fanden. Die heißen Sommertage wurden für Wasserschlachten oder für einen Besuch im Groß Denkter Schwimmbad genutzt. Zudem gab es regelmäßig spannende Shows vom Lagerradio. Neben dem alltäglichen Zeltlagerprogramm erwartete die Kinder viele besondere Aktionen, wie beispielsweise eine Talentshow, Gruselabende mit Nachtwanderung, Kinoabende und vieles mehr. Als besonderes Highlight wurde das vielseitige Programm für die Kinder durch das Bogenschießzentrum Wolfenbüttel mit Bogenschießen und einem Besuch in der Bowling Base Wolfenbüttel ergänzt.

Die Kreisjugendpflege stecke dem Landkreis zufolge bereits mitten in den Vorbereitungen für das Assezeltlager 2024, damit auch im nächsten Jahr wieder viele Kinder aus dem Landkreis Wolfenbüttel eine unvergessliche Ferienfreizeit in der Asse verbringen können.

Im kommenden Jahr findet das Assezeltlager vom 29. Juni bis 13. Juli statt. Ab dem 1. März 2024 können Kinder unter www.unser-ferienprogramm.de/lkwf für das nächste Assezeltlager angemeldet werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de