Neuerkerode. Schon zum 12. Mal lädt das Festival „Rock an der Wabe“ am 26. August ins inklusive Dorf ein. Der Eintritt ist frei und das Line-Up klingt verlockend.

Die inklusive Band „Underrock“ freut sich auf ihr Heimspiel in Neuerkerode.

Inklusives Musikfestival Fünf Bands rocken in Neuerkerode

Die Evangelische Stiftung Neuerkerode (esn) lädt am Samstag, 26. August, von 16 bis 23 Uhr zum 12. Mal zum etwas anderen und inklusiven Festival „Rock an der Wabe“ ein. „Es wird wieder bis in die Nacht gerockt im inklusiven Dorf Neuerkerode“, macht die Ankündigung der esn Lust auf eine laue und laute Sommernacht – bei freiem Eintritt.

Headliner ist der Mitteilung zufolge nach dem großen Erfolg im Vorjahr erneut die lokale Band „GoGorillas“, die Songs von Blur, Eminem, Green Day, Lenny Kravitz, Limp Bizkit, Nirvana oder Metallica auf die Bühne bringt. Ebenfalls dabei ist die inklusive Band „The Mumes“ aus Dänemark. Auf ihr Heimspiel freut sich die Neuerkeröder Band „Underrock“. Weiterhin treten die Red-Hot-Chili-Peppers-Coverband „Living Peppers“ sowie „Park Avenue“ der Musikschule Wolfenbüttel auf.

Festivaltypische gastronomische Angebote

Neben den Bands stehe insgesamt das Thema Inklusion im Vordergrund: So wird Ramona Bleck, eine Bürgerin aus Neuerkerode, die Veranstaltung zum zweiten Mal gemeinsam mit Verena Badura aus der Musikpädagogik moderieren. DJ Christian Könnemann wohnt ebenfalls im inklusiven Dorf und legt in den Umbauphasen auf. Horst Waßmann, Leiter der Freizeitpädagogik, kümmert sich wie in den vergangenen Jahren mit seinen acht ehrenamtlichen Helfern aus Neuerkerode um den Auf- und Abbau sowie um weitere organisatorische Dinge.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch festivaltypische gastronomische Angebote sowie erstmalig Bierstände der National Jürgens Brauerei aus Braunschweig. Der neue Kiosk in unmittelbarer Nähe des Dorfplatzes öffnet von 15 bis 21 Uhr als Abendcafé.

Banker werden zu Handwerkern

Schon vor dem Festival verbringen laut der Ankündigung rund 20 Mitarbeitende der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) ihren jährlichen sozialen Tag in Neuerkerode, wobei sie den Bürgerinnen und Bürgern viel Freude bereiten wollen. Auch in diesem Jahr tauschen die „Banker“ ihre Bürokleidung gegen Malerhose, Kochschürze und Gartenhandschuhe, um das Alltagsleben im Dorf zu unterstützen und zu verschönern. Im Rahmen des Sozialen Tages soll außerdem gemeinsam eine Holzbank gebaut werden, die ihren Platz an der renaturierten Wabe finden wird.

Das Programm von „Rock an der Wabe“:

16 Uhr: Begrüßung und Übergabe eines Spendenschecks

16.10 Uhr: Park Avenue (Musikschule Wolfenbüttel)

17.10 Uhr: Underrock

18.30 Uhr: The Mumes (Inklusive Band aus Dänemark)

19.45 Uhr: Living Peppers

21 Uhr: GoGorillas

23 Uhr: Veranstaltungsende

