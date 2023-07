Bansleben: Unbekannte laden Bauschutt auf Feldweg ab

Bansleben Nahe der L627 hat ein Zeuge am Dienstag illegal abgeladenen Müll entdeckt. Und: Die Wolfenbütteler Polizei sucht nach dem Besitzer eines Fahrrads.

Die Polizei bittet um Hinweise zu abgeladenem Bauschutt zwischen Bansleben und Eilum und zu einem aufgetauchten Damenrad in Wolfenbüttel. (Symbolbild)

Auf einem Feldweg nahe der Landesstraße 627 zwischen Bansleben und Eilum haben Unbekannte Bauschutt abgeladen. Ein Zeuge meldete den illegal dort abgeladenen Müll am Dienstagvormittag der Polizei in Schöppenstedt.

Diese hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Zeugenhinweise gehen telefonisch an (05331) 9330.

Wolfenbütteler Polizei sucht Besitzerin von Damenrad

Die Wolfenbütteler Polizei indes sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Damenrads. Eine Streifenbesatzung hatte das Rad am 6. Juli in einem Gebüsch am Käthe-Kollwitz-Platz gefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrrad zuvor gestohlen worden sein.

Es handelt sich um ein blau-graues Damenrad der Marke Vortex, Typ Travel 200. Hinweise: (05331) 9330.

Dieses Fahrrad ist in einem Gebüsch am Käthe-Kollwitz-Platz in Wolfenbüttel abgelegt worden. Foto: Polizei Wolfenbüttel

red

