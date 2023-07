Malheur am Wolfenbütteler Klinikum: Auto landet auf der Seite

Wolfenbüttel Eine 65-Jährige hat am Donnerstag beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt. Insgesamt wurden fünf Autos beschädigt.

Kurioses Bild auf dem Klinikumsparkplatz in Wolfenbüttel: Das Auto der Frau lag nach dem Unfall auf der Seite.

Blaulicht Unfall am Wolfenbütteler Klinikum: Auto landet auf der Seite

Auf dem Parkplatz des Wolfenbütteler Klinikums am Alten Weg hat sich am Donnerstagvormittag ein kurioses Bild ergeben: Ein Auto landete auf der Seite. Eine 65 Jahre alte Frau wollte gegen 10.50 Uhr in eine Parklücke fahren. Dabei verwechselte sie den Polizei-Angaben zufolge das Brems- mit dem Gaspedal.

Das Auto beschleunigte somit unkontrolliert und touchierte einen daneben stehenden Wagen. Das Auto der 65-Jährigen bretterte über einen Bordstein und fuhr auf ein weiteres Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht zur Seite geschoben und berührte dabei noch einen geparkten Pkw.

Malheur auf Wolfenbütteler Klinikparkplatz sorgt für etwa 4000 Euro Schaden

Im weiteren Verlauf kippte die Verursacherin mit ihrem Fahrzeug auf die Seite und beschädigte dadurch ein weiteres Fahrzeug. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Es entstand eine geschätzte Schadenshöhe von zirka 4000 Euro.

Die Fahrerin war eingeschlossen, wurde aber noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr durch erste Helfer über die Heckklappe aus dem Wagen befreit. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete jedoch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 65-Jährige ein.

red

