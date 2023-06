Preise für hervorragende Lehre an der Ostfalia

Für ihr herausragendes Engagement in der Lehre hat die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften Professor Dr. Frank Höppner, Professor Dr. Timo Schreiner sowie Professor Dr. Henning Zindler mit dem Ostfalia-Lehrpreis ausgezeichnet. Die Preise wurden Mittwoch anlässlich des „Tags der Lehre“ übergeben, der in diesem Jahr am Campus Salzgitter unter dem Motto „Lebendige Lehre – Lebendiger Campus“ stattfand.

Tag der Lehre

Der „Tag der Lehre“ wird einmal jährlich zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen an einem der vier Standorte der Ostfalia ausgerichtet und dient dem gezielten Austausch von Lehrenden zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Lehrformaten. „Es kann keine schönere Honorierung der eigenen Lehre geben, als das aufrichtige Lob der Studierenden. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder die Lehrveranstaltungen würdigen können, die unseren Studierenden in besonders guter Erinnerung geblieben sind“, sagte Hochschulpräsidentin Professor Dr. Rosemarie Karger anlässlich der Preisverleihung.

Kategorie „Beste Lehrveranstaltung“

In der Kategorie „Beste Lehrveranstaltung“ wurden in diesem Jahr zwei Preise vergeben: Professor Dr. Frank Höppner aus der Fakultät Informatik erhielt die Auszeichnung für die Veranstaltung „Grundlagen des Programmierens“. Er überzeugte die Jury mit einem Konzept, das viele lernunterstützende Elemente auf unterschiedlichen Ebenen einsetzt und es auf diese Weise schafft, gerade auch Studierende ohne Vorerfahrungen abzuholen, heißt es in der Pressemitteilung der Ostfalia. Lobende Bewertungen erhielt die Veranstaltung von zahlreichen Studierenden dafür, dass es dort gelinge, komplexe Sachverhalte greifbar darzustellen. „Er hat sehr viele Fragen gestellt, Studierende sehr zum Mitdenken angeregt, es war praktisch unmöglich, teilzunehmen und nicht aktiv mitzuarbeiten, auch aufgrund der offensichtlichen Begeisterung des Professors für das Thema und die Lehre an sich“, heißt es in einem der Studierenden-Votings.

Professor Dr. Timo Schreiner aus der Fakultät Soziale Arbeit erhielt die Auszeichnung für die Veranstaltung „Erziehungswissenschaftliche Grundlagen“. Die Jury lobt, dass es ihm gelingt, auch mit vielen Studierenden eine Atmosphäre für die Entwicklung einer kritischen Reflexion zu erzeugen. In den Studierenden-Votings wurde sehr deutlich der wertschätzende Umgang auf Augenhöhe gelobt: „Ich freue mich jede Woche erneut auf diese Vorlesung, da auf sehr freundliche und professionelle Art und Weise Themen vermittelt werden – sympathischer, sozial und politisch bewusster Professor, der uns gut mit einbezieht und interessante Vorlesungen hält.“

Kategorie „Beste Lehre“

Der Lehrpreis in der Kategorie „Beste Lehre“ ging in diesem Jahr an Professor Dr. Henning Zindler aus der Fakultät Versorgungstechnik. Er beeindruckte die Jury, weil es ihm gelinge, trotz schwerer Inhalte in seinen Lehrveranstaltungen stets humorvoll Begeisterung zu entfachen. Ihn zeichne Leidenschaft und Anstrengungsbereitschaft für alle seine Veranstaltungen aus. „Er lebt das Ding einfach, extrem gute Interaktion mit Studis“, heißt es im Studierenden-Voting oder auch: „Praxisnahe Vorlesung, ständig reale Beispiele, super spannende, lehrreiche Exkursionen, immer ein Blick über den Tellerrand hinaus; super Einbezug der Studierenden.“

Preis seit 2017

Der Ostfalia-Lehrpreis wird seit 2017 an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften vergeben. Er ist mit je 5000 Euro für dienstliche Zwecke dotiert. Die Vergabe erfolgt in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren. Zunächst sind alle Studierenden der Ostfalia dazu aufgerufen, ihre Stimme für ihre beliebtesten Lehrveranstaltungen abzugeben. Aus den nominierten Vorschlägen kürt anschließend eine Jury unter Berücksichtigung von Auswahlkriterien wie beispielsweise dem Lehrveranstaltungskonzept und der Bewertung der Studierenden die Lehrpreis-Gewinnerinnen und -gewinner. Die Jury besteht aus der Ostfalia-Präsidentin, aus Studierendenvertreterinnen und –vertretern sowie Lehrenden der Ostfalia.

Lesen Sie auch:

Ölkäfer lebt auch im Landkreis Wolfenbüttel- eine Gefahr?

Schachturnier am Wolfenbütteler THG macht Lust auf mehr

So reagiert die Politik in Wolfenbüttel auf die Kinoschließung

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de