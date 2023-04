Ostern gibt es die erste Ganzkörper-Taufe in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Ein Wolfenbütteler will bei der Osternachtsfeier im wahrsten Sinne ganz in den Glauben eintauchen. Die Taufe soll ein besonderes Erlebnis werden.

„Das wird sicher ein großer Moment in meinem Leben“, sagt Jannik Heroldt aus Wolfenbüttel. Seine Taufe während der Osternachtsfeier in der St. Petrus-Kirche soll ein besonderes Erlebnis für ihn und die Gemeinde werden. Erstmals werde ein Täufling ganz in den Brunnen eintauchen, teilte die katholische Kirche Braunschweig vorab mit. Erst im vergangenen Jahr wurde der im Bistum bisher einzigartige Taufbrunnen von Bischof Heiner Wilmer geweiht.

Bei der Erwachsenentaufe am Samstag (ab 21.30 Uhr) taucht Heroldt mit normaler Kleidung, aber barfuß in das Becken ein. Nach der Taufe wird er mit einem großen weißen Handtuch empfangen und bekommt sein Taufgewand. Der Täufling wird sich dann in einem eigens dafür errichteten Raum innerhalb der Kirche umziehen. Die Gemeinde will mit dem Brunnen die Bedeutung des Taufsakramentes hervorheben.

Software-Entwickler aus Wolfenbüttel ist erster Ganzkörper-Täufling

„Ich finde es ein sehr schönes Bild, bei meiner Taufe so, wie es in der Bibel beschrieben ist, unterzutauchen“, sagt der 28-jährige Heroldt der Deutschen Presse-Agentur. Seine Entscheidung sei lange gereift. Der Softwareentwickler berichtet, dass er nicht über seine Familie, sondern eher über die Musik und vor allem seine Verlobte einen Zugang zu Religion und Kirche gefunden habe. Auf den Tag der Taufe hat er sich nach eigenen Angaben mehrere Monate vorbereitet. „Dabei bin ich mit großer Freude aufgenommen worden“, sagt Herold.

Der begehbare Taufbrunnen ist einer der wenigen seiner Art, die anderen stehen in Kirchen auf Sylt und in Höntrop, außerdem in St. Anna in Hamm, wie Christine Kreiß erläutert. Sie leitet gemeinsam mit Pfarrer Matthias Eggers die Pfarrei. Der mehr als 1000 Liter fassende, beheizbare Taufbrunnen sei im Zuge einer umfangreichen Sanierung installiert worden. Die Gemeinde betont aber, dass auch traditionelle Taufen in St. Petrus weiterhin möglich seien.

dpa

