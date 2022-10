Berufsschüler bauen ein Grünes Klassenzimmer in Denkte

Denkte. Berufsschüler der CGLS haben in einer Projektwoche auf dem Assezeltplatz in Denkte ein Grünes Klassenzimmer gebaut. Es entstanden mehrere Bänke.

Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) haben während einer Projektwoche ein Grünes Klassenzimmer auf dem Assezeltplatz in Denkte gebaut. Darüber informiert der Landkreis Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen der neuen Berufseinstiegsklasse Sprache und Integration (BESI22-Klasse) bauten demnach Sitzbänke für einen neuen Lernort auf der beliebten Ferienfreizeitanlage.

Die Projektwoche der CGLS entstand in Kooperation mit der Kreisjugendpflege im Landkreis Wolfenbüttel und dem Freizeit- und Zeltplatz Wolfenbüttel. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen dieser Kooperation eine Projektwoche auf dem Zeltplatz durchgeführt, und es entstanden Sitzbänke auf dem zentralen Platz des Lagers.

Zur Projektwoche gehörte auch ein Ausflug in den Wald

Begleitet wurden die Jugendlichen von Marc Szigetter und Thomas Dzieniak, zwei Fachlehrern der CGLS. Im Rahmen der Projektwoche wurden die Jugendlichen von ihnen im Einsatz von bestimmten Werkzeugen geschult und konnten sich handwerklich im Bau eines Grünen Klassenzimmers austoben. „Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert dabei, sodass neben dem Bau des Grünen Klassenzimmers viele weitere kleine Instandsetzungsarbeiten auf dem Platz umgesetzt werden konnten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schulsozialpädagogin Anja Steinmann, Kreisjugendpflegerin Solveig Wendt und die Sozialpädagogin Melisa Ucak als ehrenamtliche Unterstützung machten das Team komplett. So fanden neben dem Werken und Bauen auch kleine Teambuilding-Übungen statt, ein Ausflug in den Wald und ein Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot als Abschluss. Um die Verpflegung kümmerte sich die Gruppe über die Woche hinweg selbst. Mit Anja Steinmann wurde in der Küche fleißig geschnippelt und gekocht. Die Jugendlichen konnten eigene Kochideen und heimische Rezepte miteinbringen.

Das Grüne Klassenzimmer bietet neben dem Seminarraum in der Blockhütte nun einen weiteren Ort zum Entdecken und gemeinsamen Lernen. Auf den sechs gebauten Bänken finden Gruppen zwischen 20 und 30 Personen Platz. Ebenfalls können die Bänke mit Bierzeltgarnitur um Tische und ganze Sitzkreise erweitert werden. Zwei Podeste bieten eine gerade Aufstellfläche für Tafeln. Das Material wurde von der Stiftung Zukunftsfonds Asse gesponsert.

