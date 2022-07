Autobahn 36 A36-Baustelle im Kreis Wolfenbüttel beginnt am 1. August

Auf Autofahrerinnen und Autofahrer im südlichen Braunschweiger Land kommt derzeit einiges zu. Nach den Ankündigungen zu Bauarbeiten auf der Bundesstraße 1 bei Cremlingen und am Autobahndreieck Nordharz folgt die nächste: Auf der Autobahn 36 beginnen ab dem 1. August Bauarbeiten – bis voraussichtlich Mitte 2023.

Zwischen den Anschlussstellen Wolfenbüttel-Süd und Schladen-Nord werden in insgesamt neun Bauabschnitten und sowohl in beiden Fahrtrichtungen als auch im Mittelstreifen die sogenannten Fahrzeugrückhaltesysteme erneuert. Damit sind vor allem Schutzplanken gemeint. Die Bauarbeiten strecken sich über 12 Kilometer Länge.

A36-Bauarbeiten: Erste Vollsperrung betrifft Schladen-Nord

„Es bleiben in beiden Fahrtrichtungen immer zwei Fahrstreifen erhalten“, erklärt die zuständige Autobahn GmbH. „Die Fahrstreifenbreiten sind eingeschränkt und je nach Bauabschnitt nach innen oder nach außen verschwenkt.“ Im Baustellenbereich wird Tempo 80 gelten.

Zudem kündigt die Autobahn GmbH die erste Vollsperrung im Zuge der Bauarbeiten an: Am 29. und 30. August ist die A36-Auffahrt Schladen-Nord in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. Die Umleitung werde ausgeschildert und führe über Schladen-Süd.

