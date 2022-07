Timmern: Motorradfahrer und Beifahrerin verletzen sich schwer

Auf der Landesstraße 512 im Landkreis Wolfenbüttel haben sich am Sonntag ein Motorradfahrer und seine Sozia verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin haben sich am Sonntag auf der Fahrt zwischen Timmern und Kalme schwer verletzt. Wie Wolfenbüttels Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 512.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte das Motorrad mit einem Greifvogel. Deshalb verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in den angrenzenden Straßengraben.

Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen und die 33-Jährige in Krankenhäuser. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe – es musste abgeschleppt werden. Über den Zustand des Vogels kann die Polizei nichts sagen.

Hemkenrode: Mähdrescher gerät während Feldarbeit in Brand

Bei Hemkenrode ist am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ein Mähdrescher in Brand geraten. Brandursache ist laut Wolfenbüttels Polizei wohl ein technischer Defekt. Der Mähdrescher fuhr zu diesem Zeitpunkt auf einem Feld.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen und zudem verhindern, dass weitere Teile des Feldes in Brand gerieten. Der 24-jährige Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 350.000 Euro.

